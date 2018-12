Ringe: Det er otte år siden, at hårde hvidevareforretningen Punkt1 lukkede forretningen på Bygmestervej i Ringe.

Fra årsskiftet kan ejendomsinvestor Hans Jørgensen så igen få husleje for lokalet, som ligger i forlængelse af Årstidens Bolighus.

- Vi har haft nogle møbler i lokalet, men det har hele tiden været tanken, at lokalet skulle lejes ud, og det er det så nu, siger Hans Jørgensen.

Det er Outzen Bilcenter, der har underskrevet en lejeaftale gældende fra 1. januar 2019. BMW-forhandleren udvider dermed forretningen på den anden side af vejen.

- Vi har lige nu et halvt hundrede brugtbiler, og vi har brug for pladsen. Så idéen er, at vi samler BMW på den side og brugtbiler af andre mærker på den anden side, siger Bent Outzen, der også er autoriseret BMW-værksted.

Han kan fra årsskiftet føje 900 kvadratmeter under tag til forretningen, og de skal bruges som udstillingslokale for andre bilmærker end BMW.

- Vi får også hele hjørnet med uden for, og der er faktisk endnu mere plads. Der har vi allerede biler holdende, siger Bent Outzen, som forventer, at der skal placeres kontorpersonale i det nye lejemål.

- Vi kan stå i det ene lokale og kigge over i det andet, så det hænger egentlig godt sammen, understreger indehaveren.

Selv om Outzen Bilcenter rykker ind på adressen, så er der stadig masser af ledige kvadratmeter i ejendomsinvestor Hans Jørgensens bygning. Omkring 3000 af slagsen på 1. og 2. sal, hvor kommunens jobcenter tidligere havde til huse. Her står der dog ikke lige en ny udlejer og banker på.

- Vi arbejder på at få det udlejet, men det er ikke lige til, siger Hans Jørgensen.