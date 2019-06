Avisen fik lappet Ninas vejhul: - Vores lille vej er endelig blevet opdaget

Nina Wellejus føler, at de små veje ikke bliver prioriteret af kommunen. Hun er derfor glad for, at en stor del af hullerne på Kasbækvej nu er lappet. Foto: Ane Johansen

Det var en glad Nina Wellejus, der torsdag formiddag fik lappet et hul i vejen på Kasbækvej, hvor hun bor. Det skete som et led i avisens kampagne Vores veje.

Nr. Broby: - Det er fantastisk. Jeg er glad for, at vores lille vej endelig er blevet opdaget. Sådan lyder det fra Nina Wellejus, efter avisen sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune torsdag lappede nogle af de huller, som længe har generet beboerne på Kasbækvej lidt uden for Nr. Broby. Læserne har de seneste uger i forbindelse med den journalistiske kampagne Vores veje kunnet sende billeder af huller i vejene ind til avisen, og torsdag blev det værste vejhul altså lappet. - Vi har meget tung trafik herude, som ødelægger vores lille bitte vej og laver kæmpe huller, som ikke er særligt behagelige at ramle ned i, når man kører, siger Nina Wellejus og tilføjer, at det særligt er i kanterne, at vejen smuldre. Hun bor selv på vejen sammen med sin mand og datter, og de går ofte ture med hunden langs vejen. Fremover behøver de nu ikke at styre uden om store huller, når den firbenede skal luftes.

Far og søn, Michael og Mikkel Olsen, arbejder begge for Arkil, som lapper huller i flere kommuner - herunder Faaborg-Midtfyn. Foto: Ane Johansen

Holder et år Far og søn, Michael og Mikkel Olsen, har nemlig lagt ny asfalt på Kasbækvej. De arbejder begge for firmaet Arkil, som Faaborg-Midtfyn Kommune har ansat til at vedligeholde størstedelen af vejene. - Vi renser det lige op, og så sprøjter vi kanterne. Og så bliver der lagt asfalt i selve hullerne, forklarer Michael Olsen, mens han tager en lille pause for at tale med avisen. Han vurderer, at det vil tage omkring to timer at lappe hele strækningen på omkring 1000 meter. - Her er det kun ude i kanterne. Det tager ikke så lang tid. Nogle veje er der mange små huller i, og så kan det godt tage længere tid, siger Michael Olsen og tilføjer, at lappeløsningen holder et år til halvandet. - Og så kan vi komme herud igen.

Sådan så et af hullerne på Kasbækvej ud, inden det torsdag blev lappet. Foto: Ane Johansen

Generelt god stand Afdelingsleder i Natur og Trafik Ole Tyrsted Jørgensen forklarer, at kommunens veje generelt er i god stand, men opfordrer folk til at melde ind til kommunen, hvis de støder på et hul. - Vi håber, folk bruger vores Giv et praj-app, for så kan vi med det samme se, hvor hullet er, og om vejen er kommunal, siger han. - Hvis hullet er mere end fem centimeter dybt, så betragter vi det som slaghul, som er akut. Og så skal det laves hurtigt. Som denne vej, der er en klasse tre-vej, så skal det laves inden for 10 dage, forklarer Ole Tyrsted Jørgensen.

Ikke flere penge til asfalt Formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V) er også godt tilfreds med vejenes standard. - Men nogle steder er der selvfølgelig plads til forbedringer. Hver gang der er et hul i en vej, så er det beklageligt, og det skal vi have rettet op på hurtigt muligt. For hver gang der er et hul, er der større risiko for skader på enten personer eller materiel, pointerer politikeren. Der er dog ikke udsigt til flere penge til at lappe huller eller asfaltere veje. - Det er en hver udvalgsformands drøm at få flere penge tilført, så vi kan optimere det endnu mere. Men med de budgetmæssige udfordringer, vi har i indeværende år og nok også næste år, så står det ikke lige for, mener Søren Kristensen. Nina Wellejus er imidlertid godt tilfreds med, at en stor del af Kasbækvej nu er blevet lappet. - Det er en god start. Men så kan vi ringe til kommunen i morgen igen for at få lappet resten oppe ved svinget, griner hun.