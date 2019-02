Autoopretter vokser ud af sit gamle værksted

Den halvandet år gamle autooprettervirksomhed Bilernes Skadecenter er vokset ud af sit værksted på Lillemarksvej i Ringe. 1. marts flytter virksomheden derfor til en ny adresse - dog stadig inden for postnummer 5750, forsikrer ejer Jonas Bjerregaard Gregersen.

- Vi har fået rigtig travlt, så værkstedet på Lillemarksvej er blevet for småt. Vi flytter derfor i større lokaler tættere på Ringe by i stedet for at ligge helt ude på landet. I forhold til logistikken bliver det meget nemmere for kunderne og nemmere for dem at finde, siger ejeren.