Horne: - Har du guld i gemmerne? Ligger du inde med asiatisk og russisk kunst, som skal videre til nye ejere? Så kig forbi vores vurderingsarrangement på Hvedholm Slotshotel onsdag 6. marts klokken 14-18.

Sådan lyder opfordringen fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner, der holder vurderingsdag på Hvedholm onsdag eftermiddag.

Her vil auktionshusets eksperter stå klar til at vurdere de genstande, folk kommer med. Kunsteksperterne oplever en stadig stigende efterspørgsel på asiatiske og russiske kunstskatte, og vurderingsdagen er en oplagt mulighed for at få stillet sin nysgerrighed.

Eksperterne tager også imod ældre kunst, antikviteter, moderne kunst og design, samt smykker og armbåndsure.

Bruun Rasmussen holder ugentlige netauktioner samt fire årlige traditionelle auktioner, hvor særligt eksklusive genstande kommer under hammeren.

- Og hvem ved? Måske søger en interesseret køber efter lige netop de genstande, du har liggende derhjemme, skriver auktionshuset i oplægget til vurderingsdagen.

Det er gratis og uforpligtende at komme og få sine genstande vurderet. /søby