At fange det gode billede

Ryslinge: Fotograf Thomas Thomsen besøger Ryslinge Frimenighed søndag 27. januar, og her vil han fortælle om, hvad det kræver at tage et godt billede.

Foredraget begynder efter gudstjenesten i Nazarethkirken, og han vil også gerne fortælle om nogle af de billeder, der har gjort et særlig stort indtryk på ham og påvirket ham som fotograf.

- For 190 år siden blev der taget et billede, som startede en teknisk revolution. Lige siden er vi som mennesker blevet påvirket i stadig større grad af indtryk fra hele universet. I den periode er fotografiet gået fra at være et job for de få med teknisk snilde, til at være allemandseje, siger Thomas Thomsen i en pressemeddelelse.

Gudstjenesten begynder kl. 9.30. Alle er velkomne, og der er kan købes kaffe og brød.