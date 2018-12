Aske Jacoby, der kan opleves i Husmandsstedet, har fået Ken Gudman-prisen for sin indsats i dansk musikliv.

Sdr. Nærå: Torsdag 6. december skaber Aske Jacoby en musikalsk aften i Husmandsstedet.

Den begynder kl. 19.30, og Aske Jacoby betegnes i en pressemeddelelse fra Husmandsstedet som en usædvanlig musikbegavelse.

Udover at være en af Danmarks absolut stærkeste og mest originale guitarister viser han også et stort og sjældent talent for sang og sangskrivning.

- Aske Jacoby har spillet sammen med et utal af fremragende musikere. Han er på grund af sin fabelagtige musikalitet en værdsat musiker på den danske rockscene. Han har fået Ken Gudman-prisen for sin indsats i dansk musikliv, fortæller Mona Clausen fra Husmandsstedet.

De senere år har Aske Jacoby kun spillet sine egne kompositioner i mange forskellige sammenhænge.

- I Husmandsstedet er han alene med sin guitar og sin mikrofon og forhåbentlig en masse mennesker i Loen. Vi garanterer en fin aften i guitarens tegn, siger Mona Clausen.

Billetter kan bestilles på huset@husmandsstedet.dk eller på telefon 51 93 27 41. Pris 100 kroner./EXP