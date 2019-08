"Det mest bæredygtige byggeri er det, der aldrig bliver bygget". Sådan lyder Mette Borg Borups slogan til den nye atypiske arkitektvirksomhed, hun er ved at sætte i verden.

Hendes virksomhed vil bære præg af at kunne kombinere det fysiske med det psykiske, ikke kun handle om skitser på papir.

- Jeg vil gerne lave workshops med de mennesker, som er involverede i et byggeri. Jeg har tidligere eksempelvis været med til at samle flere afdelinger af en virksomhed i én bygning. Og hvis det skal gå godt, så skal man lytte til dem, det handler om.

- Jeg håber og tror på, at folk vil finde min tilgang interessant, og at jeg kan samarbejde med andre arkitekter til fremtidige projekter.

Det er med baggrund i den tankegang, hun springer ud i lidt af et vovestykke, når hun mandag starter sin egen arkitektvirksomhed kaldet REarch.

- Der er nok kasseformede bygninger langs motorvejene og nok typehuse ude i parcelhuskvartererne. Dem behøver vi ikke flere af. I stedet skal vi være bedre til at genbruge det, vi har, siger hun.

Bor selv i det

Mette Borg Borups eget hus er et meget godt eksempel på, hvad hun gerne vil med sin virksomhed. Det er et typehus fra 1974, som hende og familien har købt af et gammelt ægtepar.

- I stedet for at rive ned og bygge nyt. Så bruger vi det, vi har, til at lave nye spændende ting.

Tankegangen om at genbruge i stedet for at bygge nyt har rødder i Mette Borg Borups kærlighed til miljøet.

- Det er altid billigere på klimakontoen at genbruge end at bygge nyt. Deraf også virksomhedens slogan: "Det mest bæredygtige byggeri er det, der aldrig bliver bygget."

Sammen med familien flyttede hun til Ryslinge fra Holstebro for to år siden. Indtil nu har hun arbejdet for Faaborg-Midtfyn kommune, men nu satser hun alt.

- Der er nok nogle arkitekter, som vil synes, det er mærkeligt, men jeg tror på projektet. Iværksætteri ligger til familien, og i første omgang vil jeg bare gerne tjene det, som svarer til dagpengesatsen.

Mette Borg Borup tror på, at dette er næste skridt inden for bæredygtig arkitektur.

- Vi har spændt buen, når det kommer til at gøre materialer og bygninger klimavenlige, så genbrug ser jeg som næste skridt i fagets klimaindsats, siger hun.

Mandag 29. august smider hun sommerferiefløjlshandskerne og sætter på jagt efter projekter og samarbejdspartnere.