Arkæologer jubler over sjældent fund: - Det er rigtig vildt

De to brønde er lavet i træ. Den ene er flettet op af birkegrene, og den anden er en stavkonstruktion af egeplanker, hvorpå der forsat sidder bark. Træet er blevet kløvet til stave og er sat i kanten af brønden for at stabilisere den.

- Her er tale om to utrolig godt bevarede brønde. De er bevaret, fordi de har ligget lufttørt og samtidig dækket af vand. Det er første gang nogensinde, at arkæologerne på Øhavsmuseet Faaborg finder sådanne brønde, siger museumsinspektør Anne Garhøj Rosenberg.

Arkæologerne har fundet to brønde, der stammer fra jernalderen. De er fundet nær tidligere bebyggelser i området ved Vindinge Å i Årslev. Museumsinspektør Anne Garhøj Rosenberg skønner, at brøndene knytter sig til den del af bebyggelsen, som stammer fra de første århundreder efter år 0 - altså er de cirka 2000 år gammle.

At finde træ og finde det, hvor det stadig står, som det blev sat af folk for 2000 år siden, det er rigtig vildt.

Det er et beskidt arbejde at grave efter fortidsfund. Foto: Øhavsmuseet Faaborg og Bevaringscenter Fyn

Sjældent fund

Træet giver arkæologerne ekstraordinært gode dateringsmuligheder, fordi man ved at lave en analyse af træers årringe, kan placere dem i verdenshistorien. De har populært sagt en egen "stregkode". Årsagen er, at træer årligt danner karakteristiske cirkler i stammens tværsnit - de såkaldte årringe. Træer, der har vokset indenfor samme geografiske område, vil have de samme variationer i årringebredden over tid. Det vil sige, at uanset om et træ vokser i jernalderen eller i dag, vil det have sin unikke kode.

- Træ er ikke noget, vi normalt hiver op i kæmpe mængder fra steder, der er cirka 2000 år gamle. Det, at vi finder en bevaret brønd er meget exceptionelt. Der er flere faktorer, der skal være opfyldt, før det kan lade sig gøre: der skal være vand og iltfattigt, så det ikke forrådner, siger museumsinspektøren og tilføjer:

- Vi lever i et landskab, der er meget drænet, og derfor forsvinder sådan noget normalt, men lige her er der vådt, fordi det ligger ned mod åen, og derfor er det bevaret. At finde træ og finde det, hvor det stadig står, som det blev sat af folk for 2000 år siden, det er rigtig vildt.

Fundet af brøndene er gjort i forbindelse med Øhavsmuseets udgravning i det område, der skal rumme Fremtidens forstand ved Årslev. Området var helt tilbage i år 200-600 et rigt magtcenter, hvilket blandt andet påvises af de fund, der løbende bliver gjort i området.