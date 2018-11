Arbejdet skrider frem: Hør om forvandlingen af Kina-restaurant

Faaborg: Den seneste tid har to store containere spærret for al motoriseret trafik gennem Strandgade i Faaborg. Realdania By & Byg er i fuld gang med at forvandle den noget forfaldne restaurant til en moderne bolig, der passer ind i det historiske bymiljø.

Det foregår som en del af projektet "Utilpassede bygninger i købstæderne".

Den 12. december klokken 16-17 inviterer Realdania By & Byg faaborgenserne til at blive klogere på projektet. Det sker ved et informationsmøde på Magasingården, hvor man blandt andet kan høre mere om, hvordan den kommende facade skal se ud, og hvordan man har fundet frem til netop dette udseende.

Udviklingschef Anne Mette Rahbæk vil ved arrangementet fortælle om selve projektet, mens museumsdirektør Peter Thor Andersen fra Øhavsmuseet vil fortælle om Strandgades historie.

Arkitekt Thomas Hillerup, indehaver af Vaag Arkitekter, fortæller om forvandlingen af Strandgade 4.

Der bliver også tid til, at deltagerne kan stille spørgsmål, og der bliver serveret æbleskiver og gløgg.

Derudover kan man også høre mere om Foreningen By & Land Faaborg og Omegns arbejde med at bevare og forskønne Faaborg.

Det er gratis at deltage i arrangementet, men man skal tilmelde sig på www.realdaniabyogbygklubben.dk. Der er få ledige pladser tilbage.