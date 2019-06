Anna på 19 har åbnet sin egen sommerbutik

Tøjet er især sportstøj, yogatøj og lignende tøj, som det er afslappende at have på.

- Jeg kom forbi en dag og så, at lokalerne var ledige. Jeg er jo tidligere kommet her dengang, det var Café Soze. Så kontaktede jeg Kirsten og Poul Styrbæk og lejede stedet. Det gik ret stærkt. Der gik vel kun 14 dage, fra jeg fik ideen, til jeg havde åbnet butikken, fortæller Anna Stub Thygesen.

Og selv om det er ganske normalt, at unge passer butik som sommerjob, er det sjældent, at det er deres helt egen butik, de passer.

Et sjovt projekt

- Jeg håber da, at jeg kommer til at tjene lidt penge på det her. Men ellers ser jeg det nu mest som et sjovt sommerprojekt. Jeg arbejder i forvejen i Vesterport Bageri her i sommer, men havde nogle ledige timer, og dem kan jeg så bruge her, fortæller Anna.

Der kommer også en snert af café over det, for hun har tænkt sig, at folk skal kunne sidde - også uden for butikken - og drikke en kop te eller kaffe her i sommer.

Anna Stub Thygesen har tidligere gået på Enghaveskolen, men det er efterhånden et stykke tid siden, hun har boet i Faaborg. De tre år, hvor hun gik på musiklinjen på Odense Katedralskole, boede hun i Odense.

Hun drømmer egentlig om en musikuddannelse, men lige nu har hun søgt ind på antropologistudiet i København og Aarhus, som hun håber at komme i gang med efter sommerferien. Helst i København.

Derfor har hun kun lejet butikslokalet til midt i august.