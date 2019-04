Anklager kræver mindst 20.000 kroner i bøde for beskidt bageri

Sdr. Nærå: En bøde på mindst 20.000 kroner.

Det er bødestørrelsen, som anklager Klaus Holten Kristensen mener skal tildeles indehaveren af Sdr. Nærå Bageri, Morten Madsen, for manglende rengøring i bageriet. Det kom frem under mandagens retsmøde i den efterhånden længerevarende sag, hvor Morten Madsen er tiltalt for tre forhold - alle omhandlende skidt og snavs i bageriet.

Det er Fødevarestyrelsens kontrollanter, der under tilsynsbesøg har gjort fundene. Mens Morten Madsen nægter sig skyldig, så var anklageren af en anden mening, efter det sidste vidne blev ført mandag.

- Myndighederne er irriterende, og det er Fødevarestyrelsens folk også. Det er politiet også, når man bliver standset for at køre for stærkt. Det er det, de er sat i verden for, lød det fra anklageren, som mente, at bøden skulle lyde på 20.000 kroner.

- Det, der i vid udstrækning skiller vandene er, om det er skidt og snavs i forbindelse med den daglige produktion, eller det er kommet over en længere periode. Men de (kontrollanterne, red.) ved godt, at der ligger krummer på gulvet under en produktion, bemærkede Klaus Holten Kristensen.