Amatørfiskere laver loppemarked igen i år

Faaborg: Sidste sommer prøvede Faaborg Amatørfiskerforening som en ny aktivitet at arrangere et loppemarked.

Det gik ganske fint, og to tredjedele af standene blev solgt.

Så nu prøver de igen, de brave amatørfiskere. Ligesom sidst foregår det på pladsen ved Øhavscentret. Det kører lørdag 13. juli klokken 10-16, og der bliver 19 stande. De kan lejes for en pris på 100 kroner for tre gange tre meter. Det sker efter "først til mølle", og man kan leje en stand ved at ringe til Hans Ove Sørensen på telefon 22 83 64 37.

Hans Ove Sørensen er sammen med Carsten Pedersen tovholdere for loppemarkedet.

Man kan gratis låne borde, så længe der er borde nok.

- Det var jo en fin sommer sidste år, men lige netop den dag, vi holdt vores loppemarked, blæste det så meget, at vi ikke kunne sætte telte op. Men det håber vi kan lade sig gøre i år, siger Hans Ove Sørensen.

Amatørfiskerforeningen vil sælge øl og pølser ved loppemarkedet. Overskuddet herfra går til foreningens arbejde, blandt andet vedligeholdelse af grej og faciliteter og til arrangementer som for eksempel det populære "Vild med sild" fornylig.

Amatørfiskerforeningens loppemarked foregår i øvrigt samme dag, som også Line Klivager holder et stort loppemarked omkring Faaborg Røgeri Café. Så der bliver gang i sagerne på havnen lørdag 13. juli.