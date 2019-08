Alle kan lære at løbe - nu også i Gislev

Gislev: For tre år siden startede Gitte Gylvig i Gislev Fitnessklub. Dengang vejede hun 20 kilo mere, end hun gør i dag, og selvom alderen siger 43 år i passet, fortæller hendes bodyage (kropsalder red.) i dag en noget anden historie. Nemlig 27 år.

- Jeg startede. fordi min veninde og jeg havde været i London, og jeg havde set et billede af mig selv, hvor jeg tænkte, sådan skal jeg bare ikke se ud, fortæller Gitte Gylvig.

Hun fik herefter smag for OCR-løb, et forhindringsløb, og hun har i dag løbet over 10 halvmaraton, maraton og mange forhindringsløb. Stort set hver weekend er fyldt ud med et løb et sted i landet, og det er kun med lidt over et års løbetræning i benene.

- Jeg begyndte at løbe Alt for damerne løbet og for Femina, men jeg var ikke specielt hurtig. Jeg havde en forfærdelig tid, og i Gislev var der ikke nogen løbeklub, men jeg havde en kammerat, der sagde, at jeg kunne lære at løbe i Odense, så jeg betalte for en personlig løbetræner, og jeg begyndte at løbe fast i februar sidste år, fortæller Gitte Gylvig.

Herefter tog det fart, og hun blev hurtigt bidt af glæden og friheden ved at løbe.

- Det er den bedste terapi for mit vedkommende, og jeg håber, at jeg kan give den her frihedsfølelse videre til dem, der har lyst til det, fortæller Gitte Gylvig.