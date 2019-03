Efter at et nyt søkabel for nylig blev forbundet til Bjørnø, er TDC nu gået i gang med at lægge fibernet ud til de enkelte husstande på øen.

Bjørnø: Det kan godt være, Bjørnø balancerer på den yderste udkant af Udkantsdanmark.

Men der er nu også fordele ved at bo på øen.

For en god måneds tid siden lagde TDC et nyt søkabel over til Bjørnø, fordi det gamle kobberkabel var blevet revet over. Nu tager TDC skridtet videre og lægger fibernet ud til de enkelte husstande på øen.

- 22 ud af 30 husstande har allerede sagt ja, og der er stadig et stykke tid, til fristen udløber, så vi forventer at komme tæt på 100 procent tilslutning, fortæller Uffe Tomasson, underdirektør i TDC Operations.

Det ville næsten også være dumt at sige nej. For det koster ingenting at få lagt fibernetforbindelsen ind til sit hus.

- Det er hovedprincippet i den måde, vi nu ruller fibernet ud, at vi laver det med gratis tilslutning for at nå ud til mange som muligt og få flest muligt med på det digitale netværk. Vi sætter et såkaldt kap-stik op inde i huset, og så kan folk bagefter selv vælge en hvilken som helst udbyder. Det kan være vores eget Yousee eller en af de øvrige udbydere. Folk vælger selv, hvem de vil have som udbyder af tv, internet og fastnet via bredbånd, forklarer Uffe Tomasson.

Tidligere havde beboerne på Bjørnø med det gamle kobberkabel typisk internetforbindelser på 5-10 megabit/sekund. Med den nye fibernetforbindelse kan de komme helt op på 1 gigabit/sekund (svarende til 1000 megabit/sekund), hvis de vælger den største og dyreste løsning.

- Så meget er der ikke ret mange, der har brug for endnu. Men så er det fremtidssikret, når de får behovet hen over årene. Vi er begyndt at rulle fibernet ud på den måde på Sjælland, hvor vi foreløbig har udpeget områder i Roskilde, Gentofte, Hvidovre og på Amager. På Bjørnø kunne vi have valgt blot at udskifte det gamle kobberkabel, men nu vælger vi at gøre det på den rigtige måde, så vi allerede nu fremtidssikrer øen. Vi forventer, at det på længere sigt vil være en god investering, siger Uffe Tomasson, der ikke vil komme nærmere ind på, hvor meget TDC investerer i at få Bjørnø på fibernettet.