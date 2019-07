Albert fra Sdr. Højrup lever sine musicaldrømme ud

19-årige Albert Buchreitz fra Sdr. Højrup er lige nu aktuel i musikalen CATS, som Nordfynsspillene opfører i Otterup frem til 12. juli.

Sdr. Højrup: I adskillige måneder har 19-årige Albert Buchreitz haft katte tættere inde på livet end de fleste. Ikke i bogstavelig fysisk forstand. Men derimod gennem den verdenskendte musical CATS, som Nordfynsspillene opfører i Otterup frem til 12. juli. Her har Albert Buchreitz én af hovedrollerne som den frække og flabede arbejderkat Rum Tum Tugger, der på ægte John Travolta manér får hunkattene i nabolaget til at hvine af fryd. En karakter, som den unge mand fra Sdr. Højrup nyder at tage på sig aften efter aften. - Rum Tum Tugger er en drømmerolle for mig. Han er en skørtejæger, som ikke har nogen skam livet - han gør, hvad der passer ham, spiser hvad han har lyst til. Han giver den simpelthen bare max gas. Så jeg får mulighed for at spille på alle tangenter - både i forhold til dans og sang, siger Albert Buchreitz.

At synge og danse er Albert Buchreitz to store passioner. Til dagligt går han på den fireårige gymnasiedel af Det Kongelige Teaters Balletskole på Odense Katedralskole, og sideløbende har han allerede flere musicals på CV?et. Foto: Jesper Hahn

At synge og danse er Albert Buchreitz to store passioner. Til dagligt går han på den fireårige gymnasiedel af Det Kongelige Teaters Balletskole på Odense Katedralskole, og sideløbende har han allerede flere musicals på CV'et. Han var blandt andet med, da Elite Teater i Odense sidste efterår satte "Carrie" op. I disse dage handler alt dog om CATS - en oplevelse, han oveni købet deler med sin far, der spiller trompet i orkestret. Og i begyndelsen af juni, netop som prøveforløbet til CATS for alvor begyndte at blive intenst, skulle Albert også lige til audition på et andet stort musical-projekt, som begynder efter sommerferien. Samtidig var der eksamener på gymnasiet, så der har været nok at se til. - Men det passer mig godt at have mange bolde i luften på samme tid. Jeg er typen, der godt kan blive lidt rastløs, hvis jeg ikke har et projekt kørende, siger han.

Albert Buchreitz spiller rollen som den frække og flabede arbejderkat Rum Tum Tugger, der på ægte John Travolta manér får hunkattene i nabolaget til at hvine af fryd. Foto: Jesper Hahn

Drømmer om dans og performing Når Albert Buchreitz kigger lidt længere fremad i horisonten, så er målet sådan set allerede klart defineret: Han drømmer om at gøre dans og performing til sin levevej. - På balletskolen håber de jo lidt, at man vælger at gå danse-vejen. Men jeg har hele tiden været meget åben omkring, at jeg brænder for musical-genren. Og det respekterer de, siger Albert Buchreitz. Siden prøverne på CATS begyndte i marts har Albert Buchreitz brugt hundredevis af timer i biler, busser og tog - frem og tilbage mellem Sdr. Højrup, Odense og Otterup. Men når han står på scenen med spotlightet i ansigtet og kan se publikum i øjnene, så ved han, at det har været sliddet værd. - Jeg synes, CATS er blevet afsindigt flot. Det er to timer med fuld power - forrygende dans og noget af det flotteste musik, der nogensinde er skrevet inden for musical-genren. Så jeg er virkelig stolt af at være med, siger han.

Når Albert Buchreitz kigger lidt længere fremad i horisonten, så er målet sådan set allerede klart defineret: Han drømmer om at gøre dans og performing til sin levevej. Foto: Jesper Hahn