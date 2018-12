Alarm og virksomhedsejer skræmte indbrudstyve

Årslev/Nr. Broby: Fyns Politi har modtaget to anmeldelser om indbrud.

I Årslev var to indbrudstyve på spil ved en virksomhed på Stationsvej kort efter midnat natten til fredag. Indehaveren blev alarmeret via en alarm i en container, og på overvågningen så han to mænd bryde ind i den ene container.

Da indehaveren løb til stedet, så han en hvid kassevogn af mærket Renault, model Traffic med overdækkede nummerplader køre fra stedet.

Ifølge Fyns Politi blev der ikke stjålet noget, og det er tilsyneladende også tilfældet ved et indbrud i et privat hjem på Åløkkevej i Brobyværk. Det er begået fra den 26. december klokken 15 og frem til den 27. december klokken 10.

Her har en terrassedør formentlig været ulåst, så tyven(e) har haft nem adgang til boligen. Skuffer og skabe er gennemrodet og åbnet, men intet ser ud til at være stjålet.