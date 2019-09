Aktive i Rudme vil slå til i naturen med le

Sarte naturområder plejes mest næsomt ved at slå græsset med le. I Rudme vil man nu starte et le-laug - og det lyder hyggeligt.

Rudme: Har man interesse i at slå med le, vil man gerne lære det - eller er man bare er interesseret i en tur i naturen for at nyde dyr, planter og vild natur - så bliver der en god mulighed tre onsdage i september, hvor en flok initativtagere fra Rudmekompagniet vil starte et le-laug.

Det kommer til at foregå 11., 18. og 25. september hver gang kl. 17-20. Mødestedet er i "Byens Rum" ved Rudme Friskole, og herfra kører man i samlet flok til Snarup Mose, hvor Åge V. Jensens Naturfond, der ejer mosen, byder på både natur, rugbrødsmad og forfriskninger.

Snarup mose, der er beliggende tæt ved Kværndrup, huser mange insekter, fugle, padder og er især kendt for dens mange sjældne sommerfugle. Her findes naturtyper som skoveng, højmose, stævningsskov, urørt skov og fattigkær, som efterhånden er en sjældenhed på Fyn.