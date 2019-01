Afleverede løsgående hund til ejer og fik tæsk

Faaborg: En tidligere konflikt lå tilsyneladende stadig og ulmede under overfladen, da en bekendt bankede på døren hos en 53-årig mand i en landsby nær Faaborg den 22. oktober 2018.

Den bekendte havde fundet den 53-åriges hund gående løs, og han valgte at bringe hunden hjem til sin ejer i stedet for at kontakte politiet.

Den bekendte kom indenfor døren hos den 53-årige, og de havde en ordveksling om hunden. Derefter overfaldt den 53-årige ham med slag og spark i hovedet og brystkasse, lød forklaringen fra offeret, da sagen for nylig var for retten.

Den forklaring blev bestyrket af billeder og politiattest, og domsmandsretten fandt det bevist, at den 53-årige var skyldig som anklaget.

Dommen, som blev læst op af dommer Anders Munch-Jensen, lød på betinget fængsel i 20 dage med en prøvetid på et år.

I strafudmålingen blev der lagt vægt på, at både offer og tiltalte i retten forklarede, at der havde været en forudgående uoverenstemmelse mellem dem. Retten lagt også vægt på, at den bekendte var gået ind i den 53-åriges hjem uden at have fået lov. Derfor blev dommen betinget.