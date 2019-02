En 42-årig mand fra Årslev, der er sigtet for at drive en hvalpefabrik, forbydes at beskæftige sig med dyr indtil straffesagen er endeligt afgjort.

Årslev: - Af hjertet gør det ondt at se, hvor hundene har lidt, men vi lover, at vi får de bange hunde på fode igen.

Sådan lød det i slutningen af 2018 fra Dyreværnsinternatet i Ringe, der sammen med andre internater tog imod 28 vanrøgtede hunde fra en privat adresse i Årslev - heraf størstedelen hvalpe af den populære race Coton de Tulear.

Fredag fik anklageren i sagen medhold i, at den 42-årige mand fra Årslev, der er sigtet for at drive en hvalpefabrik, forbydes at beskæftige sig med dyr indtil straffesagen er endeligt afgjort.

- I og med at det her har foregået i årevis, at der har været en betydelig omsætning, og at hundenes tilstand var, som den var, indtil vi fjernede dem, så gav det ikke mening, at han havde et tidsrum fra nu og frem til der falder dom i det sene forår, hvor han legalt kunne agere, fortæller anklager Klaus Holten om beslutningen.

Det stod slemt til med hundene, da politiet i oktober sidste år rykkede ud til mandens adresse i Årslev, fortæller anklageren.

- Kuldene var for det første fodret forkert og for lidt, og deres pels var nærmest én stor sammenklistret masse. Det har formentlig at gøre med, at der overalt i bygningen, hvor hundene opholdt sig - og hvor han i øvrigt selv boede - rent ud sagt var pis og lort over det hele, fortæller Klaus Holten.