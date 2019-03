Affaldsindsamling: Vær med til at rydde op i Ferritslev

Ferritslev: Søndag 31. marts fra klokken 10 til 12 er der forårsrengøring i lokalsamfundet i Ferritslev.

Det er dagen, hvor Danmarks Naturfredningsforening indbyder til affaldsindsamling i naturen over hele landet, og i Ferritslev mødes man klokken 10 og fordeler sig på forskellige ruter. Derefter samler man hver især så meget affald i naturen, som muligt, på de to timer, og så inviterer Super Brugsen på lidt tiltrængt at styrke sig på.

Der er brug for så mange hænder som muligt, så mød endelig op, lyder opfordringen i pressemeddelelsen. /cak