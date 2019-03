Affaldsindsamling: Kom og vær med til at rydde op i Gislev 31. marts

Gislev: Lokalrødderne i Gislev har tilmeldt byen til Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling.

- Kom og hjælp med at gøre vores by ren. Vi vil også indsamle på alle indfaldsveje til byen. En by, der ikke flyder med affald, er med til at gøre Gislev til et godt sted at bo og et sted, folk vil flytte til.

Sådan lyder det fra Holger Klausen og andre fra "Lokalrødderne" i en pressemeddelelse.

Indsamlingen finder sted søndag 31. marts klokken 10-13.

- Vi starter på parkeringspladsen ved Gislev Forsamlingshus, og der er arrangeret fællesspisning fra klokken 13. Den er betalt af lokalrådet. Det vil glæde, hvis rigtig mange møder op og gør vor by indbydende at se på, lyder det fra Holger Klausen og resten af Lokalrødderne. /SH