Hver morgen starter med morgensang og flaghejsning. Herefter er der mulighed for at gå ture ved stranden og i omegnen, eller man kan nyde solen udenfor huset, som ligger tæt ved stranden. Inden døre kan der spilles kort, eller man kan få en snak med én af de andre deltagere eller én af de frivillige.

Det rene luksus

Lejren gennemføres af 10 frivillige hjælpere, der står for madlavning, oprydning og opvask og alle praktiske gøremål, så deltagerne blot skal have det rart på lejren.

Som en af de tidligere års deltagere udtalte:

- At deltage her er det rene luksus, ingen madlavning, rengøring eller andre daglige rutiner, her skal man blot nyde det og have det rart.

For Røde Kors er det hensigten, at deltagerne får en god oplevelse med fælles hygge, snak og gode oplevelser at fortælle om, når de igen mødes med familie eller venner.