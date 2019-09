Ægtepar vandt tre millioner: Gik tur med kuponen i pengekat på maven

Faaborg: Et pensioneret ægtepar fra Faaborg-Midtfyn Kommune måtte gnide øjnene en ekstra gang, da de for nyligt som vanligt sad klar ved computeren for at tjekke Lotto-tallene fra trækningen aftenen før. Men den var god nok. Der var gevinst - et stor en af slagsen. De havde vundet 3.000.000 kroner.

- Vi har spillet med i virkelig mange år. Vi køber altid en kupon hver, og engang imellem køber vi også en til deling. Det er blevet en hyggelig tradition, at vi sidder der om søndagen og tjekker vores kuponer. Inden da får vi en lille snak om, hvad vi hver især ville gøre med pengene. Altså, det er jo lidt fjollet, for de ender jo i den fælles kasse. Men vi ser det lidt ligesom et spil. Det er bare aldrig sket før, at der har været et vinder, fortæller den kvindelige halvdel af parret i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Hun er i tresserne og vil gerne være anonym, oplyses det.

Vinderkuponen havde parret købt fælles.

- Det betyder simpelthen så meget for os. Vi går stadig rundt og er helt paf. Det er meget overvældende, siger parret, der i følge pressemeddelelsen har været igennem flere år med sygdom og økonomiske nedture.