Ægtepar har holdt bilerne kørende i 55 år

Faaborg: I de seneste 58 år er der løbet umåleligt mange liter brændstof gennem slangerne hos Faaborgs ældste og stadig eksisterende tankstation på Nyborgvej 56.

Tankstationen ejes og drives af Christian og Jonna Tangelsbjerg Christensen, der snart i en menneskealder har været synonym for virksomheden, som de købte af Christians far i 1964.

Når man i året 2019 kører ind på Nyborgvej 56 og fylder benzin på bilen, kan man godt se, at stedet har været brugt som andet og mere end en tankstation. På den lave, tomme bygning til højre står navnet Tangelsberg med store bogstaver under hustaget, og ved siden af er der skiltet "bilsyn". Kiosken i midten er lukket; det har den været siden 2004. Kigger man til venstre, viser den store metalport, at her har der ligget et værksted. Christians bror Hans, der er mekaniker og var medejer i firmaet, drejede nøglen om for fire år siden og flyttede til Schweiz.

Den slags tanker går Christian og Jonna Tangelsbjerg Christensen ikke med. De nyder stadig det daglige arbejde og kontakten til kunderne, og tankstationen er i øjeblikket i gang med at skifte hat fra 1-2-3 til Ingo. Virksomheden er med andre ord stadig under udvikling.

- Der kommer el-biler i 2030 , og så går jeg på pension, spøger Christian Tangelsbjerg Christensen, årgang 1940.