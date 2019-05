Årvågen bilist slog alarm: Lumsk brand i skovbund ved Svanninge Bakker

Faaborg: En årvågen bilist på Odensevej alarmerede mandag aften Beredskab Fyn efter at have set røg stige op fra skovbunden ikke så langt fra ishuset ved Svanninge Bakker.

Da brandvæsenet kom frem tæt på klokken 18, viste det sig, at ilden havde været i gang i noget tid.

- Grannålene i bunden af skoven brænder med sådan en stille glødeild, men når ilden støder på gamle rødder og træstammer, tager den fat. Og jeg vil tro, at ilden havde været i gang i noget tid, da vi kom frem, for vi kunne se, at nogle af stammerne var brændt igennem, siger indsatsleder ved Beredskab Fyn, Per Aaskov.

I alt var et område på mellem 200 og 300 kvadratmeter brændt af.

- Det krævede noget vand og lidt mandskab, der skulle spule området godt igennem for at være sikker på, at ilden var slukket, fortæller Per Aaskov.

Han vil ikke udtale sig om, hvad årsagen til branden var, men der var ikke umiddelbart noget, som antydede, at ilden var påsat. Det kan i stedet have været et glasskår, som har ligget på jordet, der har forstærket solens stråler og dermed sat ild til grannålene.