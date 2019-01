Årslev/Faaborg/Ringe: Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes workshops for børn handler første gang om at bygge sin helt egen katapult af ispinde og elastikker. Det er på bibliotekerne i Årslev 4.-, Faaborg 5.- og på Ringe Bibliotek 8. februar - alle steder kl. 15-17. Børn under 8 skal have en voksen med.

