Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening vil samle over 800 gymnaster til foreningens lokalopvisning

- Vi kan i år tilbyde et alsidigt program af høj kvalitet, hvor vi ud over vores egne hold også får besøg af flere store gæstehold - for eksempel DGI Fyns Juniorhold, Ringe Juniormix og Team Taiso. Så tilskuerne kan glæde sig til en dag fuld af spændende gymnastik, fortæller Helle Karmann, formand i Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening, i en pressemeddelelse fra foreningen.

Fruerne sprænger rekorden

Et af de lokale hold vækker dog særligt opsigt i år - nemlig kvindeholdet Die Frauen, som også går på gulvet i Årslev den 9. marts.

Gennem de seneste år har der været en lind tilstrømning til holdet - både fra lokalområdet, men også fra blandt andet Odense. Ud over at slå sin egen rekord er holdet nu også forenings absolut største hold med 46 gymnaster i alderen 20 til 60+ år.

- I foreningen er vi meget stolte over, at vi kan tilbyde et så dygtigt og attraktivt kvindehold i Årslev. Jeg tror, en af grundende til holdets popularitet er, at folk oplever, at gymnasterne har det super sjovt sammen - samtidig med, at de gerne vil lave god gymnastik. Der er fantastisk stemning på holdet, og det kan ses, når de går på gulvet, fortæller Helle Karmann og fortsætter:

- Ja, og så er det da heller ikke nogen hemmelighed, at træneren Tina Magaard bare er noget ganske særligt. Med sit gode humør og sin spændende koreografi formår hun at motivere og udfordre gymnasterne, så de har lyst til at komme igen.

Det fulde opvisningsprogram kan ses på forenings Facebookside: facebook.com/AarslevGymnastik eller på www.aasgf.dk