Årets virksomhed: Verdensfirma holder fast i midtfynske rødder

Forbillede for andre

Arne Brunholm, formand for erhvervsrådet, uddybede på generalforsamlingen, hvorfor valget er faldet på Jeros:

- De seneste år har Jeros gennemgået et forbilledligt generationsskifte. Evita Rosdahl har overtaget virksomheden fra sin far, og det er lykkedes hende at videreføre ånden fra tidligere, hvilket blandt andet ses i, at mange medarbejdere har været ansat i rigtig mange år. Samtidig er virksomheden moderniseret og fremtidssikret. Den er et forbillede for andre i forhold til at tage et stort ansvar ved at ansætte lærlinge og samarbejde med studerende fra universiteterne. På den måde er Jeros med til at sikre både uddannelse til de unge og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, sagde Arne Brunholm.