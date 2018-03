Mejeriet producerer blandt andet friskoste, gule oste, rygeost og kærnemælk, og øget salg er årsagen til, at der et investeret et tocifret millionbeløb i blandt andet opførelsen af en 1500 kvadratmeter ny stor produktionshal.

Det er Broby Erhvervsforening, der står bag udnævnelsen, og den blev offentliggjort på foreningens generalforsamling på Brobyværk Kro forleden. I begrundelsen for valget fremhæver erhvervsforeningens formand, Arne Brunholm, at det er gået stærkt siden efteråret 2013, hvor Kirkeby Mejeri og Sinai smeltede sammen.

Brobyværk/Sh. Lyndelse: Det går ret godt på et af landets ældste mejerier, Sinai Mejeri i Sh. Lyndelse. Faktisk så godt, at mejeriet nu kan smykke sig med titlen Årets Virksomhed 2018.

Foruden et maleri og blomster får mejeriet en tons tung sten med inskription som bevis på titlen. Stenen leveres i forbindelse med et virksomhedsbesøg senere på året, og bestyrelsen kommer også på virksomhedsbesøg hos My Haircut i Brobyværk, idet frisørsalonen blev udnævnt som Årets Butik.

Indehaveren Amalie My startende frisørsalonen i et parcelhus, men flyttede den i 2016 til en gamle bankbygning i Brobyværk. Efter en større ombygning er hun i dag indehaver af en moderne og flot frisørsalon, lyder det i begrundelsen for udnævnelsen af frisørsalonen.

Der var enighed i bestyrelsen i valgene. Bestyrelsen har i øvrigt konstitueret sig efter generalforsamlingen med Arne Brunholm som formand, Svend Nielsen er næstformand, mens Hans Aage Rasmussen er både kasserer og sekretær.

Jørn Bertelsen, Jesper Kristensen og Martin Krogh-Nielsen er menige medlemmer.