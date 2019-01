Årets revykage er ved at blive bagt i Horne

Horne: Vil borgmester Hans Stavnsager mon dukke op til genindvielsen af Hornes flagalle? Overvejer storbønderne Hanne og Niels Stentebjerg virkelig at gå over til økologisk drift? Og hvem er egentlig den mest sexede mand i Horne? Disse og mange andre vigtige spørgsmål får man svar på, hvis man løser billet til årets revy i Horne.

Revyinstruktør Marianne Tjørnehøj, der for niende år i træk skal styre løjerne både bag og på scenen, er ikke nervøs for at bukke under for forventnings-presset.

- Vi har forrygende travlt med at øve, fordi vi har lidt mindre tid, end vi plejer, men og vi kommer til at være så klar, og det bliver en forrygende revy også i år. Det kan jeg godt love allerede nu, siger hun.

Revyen vil blandt andet beskæftige sig lidt med normalitetsbegrebet - hvem er det egentlig, der er de normale? - og så er der et meget lokalt bud på, hvordan myndighederne bør håndtere hvidvaskskandalerne.

Donald Trump, der ellers har været fast gæst i Hornerevyen, siden han blev præsident, har i år alt for travlt med at banke latinoer og demokrater på plads.

- Men dronningen kunne heller ikke lade os være i fred i år. Hun er jo blevet enke og har brug for nogle input til, hvordan man håndterer det, fortæller Marianne Tjørnehøj.