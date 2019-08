Årets korinther var gået i baren

Korinth: "Årets korinther" måtte hentes op fra baren, da den ædle pris skulle uddeles under Trollefesten, og det er altså ikke fordi dette års modtager, Lars Hansen, er specielt drikfældig, faktisk tæt på tværtimod. Men som altid havde den 49-årige landmand fra Haagerup meldt sig som frivillig til bartjansen i forbindelse med festlighederne, og han var aldeles uforberedt på, at der skulle gøres stads ud af ham.

Følgelig blev Lars Hansen da også noget befippet, da formand for KIF's støtteforening, Niels-Christian Aagaard pludselig kaldte ham på scenen.

- Ja, det kom helt bag på mig. Det havde jeg ikke regnet med. Der er så mange, der gør noget godt for fællesskabet i vores område, som gør sig meget mere fortjent til den slags hæder, lyder det ydmygt fra Lars Hansen.

Det var juryen imidlertid ikke helt enig med Lars Hansen i, da Niels-Christian Aagaard fremhævede foreningsmandens mangeårige virke i badmintonafdelingen, hvor prismodtageren både er formand, kasserer, træner og såmænd også spiller.

- Der er jeg jo, fordi det giver mig en enorm glæde, at se unge mennesker finde glæde i sport og fællesskab. Det er en ganske særlig følelse, når jeg tager en ketcher for at vise en dreng, hvordan han skal holde på den. Han starter med at kigge på mig, som om jeg er idiot, men når han så selv får ketcheren i hånden, og mærker hvor stor forskel de gode råd gør for hans spil, blænder han op i et kæmpesmil. Det er nærmest en berusende følelse at dele sådan nogle oplevelser med børnene, siger Lars Hansen, der står for børnetræning hver mandag og fællesstræning hver tirsdag.

Lars Hansen har kunnet føje ekstra glæde til den fornøjelse, da han har været badmintontræner for sine egne to drenge.

Den befippede prismodtager forlod scenen hurtigere, end han var kommet derop, for der var endnu en frivillig tjans, der skulle passes ned i baren, hvor tørsten meldte sig hos de feststemte korinthere.