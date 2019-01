Årets idrætsforening: Fornem pris til håndboldklub

Faaborg: Lørdag valfartede fynboerne for 10. gang til den store, fynske sportsfestival - Sportslørdag - i Odense Idrætspark.

For Faaborg ØH blev den 10. udgave en minderig en af slagsen, for klubben blev valgt til årets idrætsforening af Fynske Idrætsforbund.

- Det er flot at blive indstillet og viser, at vore frivillige arbejder godt, sagde næstformand i klubben, Bo Ellegaard Nielsen til Fyens Stiftstidende umiddelbart efter kåringen.

På Facebook takker klubben både dommerkomiteen og de mange frivillig i klubben.

"Tusind tak for indstillingen og tusind tak til dommerkomiteen for at valget faldt på os. Det er helt fantastisk og en kæmpe anerkendelse at få som klub. Sidst men ikke mindst tusind tak til alle jer frivillige omkring vores klub der hver dag - gør en kæmpe forskel for FØH".

Faaborg ØH vandt prisen i konkurrence med BR66 og Odense Squash Club.