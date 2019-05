Årets første kunstnermarked i Østergade

Faaborg: På lørdag 25. maj holdes det første af årets kunstnermarkeder i Østergade.

I løbet af sommeren kommer der fire markeder, hver gang med forskellige kunstnere, der udstiller og sælger deres egne produkter. Der vil være mange slags kunsthåndværk og billedkunst, glas, ler, raku, læder, bronze, træ, flet, tekstil, smykker og tasker.

Kunstnermarkedet vil være at finde i "the happy end" af Østergade, ud for og omkring Sommergalleriet og Tøj & Kunst.

I tilfælde af dagsregn er arrangementet dog aflyst. /exp