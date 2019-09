Årets Kirkeløb i Krarup byder både på sjov og alvor

Krarup: Fredag den 20. september samles borgere, friskole og foreninger til aktiviteten Kirkeløb i Krarup. Man lægger ud med minigudstjeneste ved sognepræst Ole Buhl Nielsen kl. 16.30. Efter minigudstjenesten binder man løbeskoene på, og så skal bl.a. Krarups indflydelsesrige kvinder dyste mod den mand, der har flest under sig - graver på kirkegården. Løbet er tilrettelagt, så alle kan deltage. Der er sjove opgave på kirkebakken og motionsløb med alt fra et par kilometers gang, over fem km løb til ti og 20 kilometers cykling. For de mere adstadige vil der være lidt musik i kirken, mens de aktive er i gang på gader og stræder.

Til sidst samles vi alle på Krarup friskole til frikadellesandwich og uddeling af sjove præmier.

- Vi har Kirkeløb i Krarup hvert andet år, og byens friskole og foreninger er gode til at slutte op om arrangementet, og byens madlavningshold for finere mænd står for bespisningen. Kirkeløbet rummer både sjov og alvor og har noget til både sjæl og sind og krop og til fællesskabet i byen, fortæller sognepræst Ole Buhl Nielsen i en pressemeddelelse.