Årslev: Et overskud på 2,7 millioner kroner i andet regnskabsår er ikke mange virksomheder forundt.

Men Søren Haller fra Ringe kunne sidste år sætte to streger under et meget imponerende regnskab for Haller Entreprise. Han har 30 ansatte og godt med ordrer i gang.

I aftes kunne han så rejse sig som "Årets Iværksætter" i Faaborg-Midtfyn Kommune, da Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd holdt generalforsamling og prisuddeling.

Virksomheden, som bygger industribygninger, boligkomplekser og kontorbygninger i betonelementer, har adresse i Årslev, men bygger i hele landet.

Formand for erhvervsrådet Arne Brunholm forklarede, hvorfor æren og den specialdesignede plakat går til Årslev-virksomheden.

- Det er imponerende, hvordan det er lykkedes at skabe en stor virksomhed med 30 ansatte, mange arbejdsopgaver og et solidt plus på bundlinjen på så kort tid. Virksomheden er lykkedes med at skabe et værdisæt, som de færreste så unge virksomheder har. Søren Haller og Anja Haastrup er startet som selvstændige med en styrke, viden og gåpåmod, som er til inspiration for andre, sagde han.