Gislev: Forsamlingen var så småt ved at gøre klar til rullepølsen og en pilsner, da de kom busende op ad trappen til cafeteriet i Gislev-Hallen og afbrød årsmødet i Gislev Lokalråd.

- Vi er nødt til at suspendere mødet. Der er så mange borgere, der har skrevet til os om AP, bekendtgjorde borgmester Hans Stavnsager, der havde følgeskab af Anne Møllegaard Mortensen, formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, og Fynsland-formand Gunnar Landtved.

Lærer og førtidspensionist Anders Peter Andersen er opvokset i den lille by Fangel i den sydlige del af Odense.Senere uddannede han sig som lærer fra seminariet i Odense, og det endte med at blive karrierevejen.Han har været tilknyttet Gislev Centralskole og Ryslinge Sogneskole som lærer og viceskoleinspektør - og senere afdelingsleder på Tre Ege Skolen.I 2011 blev han tilkendt førtidspension efter længere perioder med stress, men han er kommet ovenpå igen, og har lært at passe på sig selv. Det betyder, at han har energi til at blande sig i den lokale udvikling.

Borgmesteren oplevede, at det et kort øjeblik gibbede i lokalrådsformand Anders Peter Andersen, indtil han blev klar over, at partycrasherne ikke kom med en kommunal røffel, men det stik modsatte.

AP, som han kendes af de fleste, fik derefter overrakt prisen som Årets Ildsjæl i det frivillige foreningsarbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Rørt og med favnen fuld af blomster, gavekort og keramik takkede AP for prisen - og den tale var ikke forberedt hjemmefra.

- Jeg er dybt beæret over det her. Jeg går jo bare og laver alt det, som jeg godt kan lide at lave, sagde han.

- Du fortjener det, AP, lød et tilråb fulgt af flere klapsalver.

AP fik stillet gaverne, der også talte et par flasker vin fra Fynsland, fra sig, så han kunne tørre en tåre væk fra øjenkrogen.

- Ja, det kom bag på mig. Jeg havde jo læst om indstillingerne i avisen, men da så ungeprisen blev uddelt i lørdags, tænkte jeg, at løbet var kørt, bemærker AP Andersen til avisens udsendte - nu med sit velkendte glimt i øjet.

Juryen, der valgte AP Andersen blandt 30 kandidater, består af Anne Møllegaard Mortensen, Steen Virkelyst, Svend Johnsen, René Johansen, Hasse Winther og Signe Pardorf.

- Der var mange gode kandidater igen i år, men det var ikke svært at nå frem til en afgørelse. AP skilte sig ud, siger Anne Møllegaard Mortensen.

Det er ikke mindst AP Andersens energiske indsats med at få etableret den store friluftsscene, Ådalscenen, ved Børneskoven bag Gislev Forsamlingshus, der har bragt ham i fokus.