Åbningsdagen fastlagt: Røde Kors slår dørene op i Allested-Vejle

Allested-Vejle: Det er efterhånden flere år siden, Spar-købmanden drejede nøglen om og efterlod hylderne tomme på Østergade 48 i Allested-Vejle. Men med en god placering midt i byen, tæt på fritidscenter og ikke mindst skole, syntes formand for Røde Kors i Nr. Broby, Pia Schmidt Jensen, at det var synd, at lokalerne skulle stå tomme, og bygningen slå revner.

Røde Kors er derfor rykket ind i de tidligere købmandslokaler i Allested-Vejle og er nu klar til at slå dørene op.

- Jeg tror, det er godt for byen, at der kommer liv i de tomme lokaler. Folk kører hele tiden forbi her, når de skal ned til hallen, og det er simpelthen så trist, når butikkerne dør og efterlader lokalerne tomme. Det er godt for lokalsamfundet, at de blomstrer op igen, vurderer Pia Schmidt Jensen.