Åbner snart: Ny foderbutik på vej til Ringe

Den nye lejer af den gamle Rynkeby Mølle i Ringe åbner sin femte butik i Foder & Fritid-kæden. Forretningen åbner 1. marts, men indtil videre står den helt tom.

Ringe: Selvom åbningsdagen kun er halvanden uge væk, står butikshallen gabende tom. Inde i midten af lokalet står Lasse Rehde og Bjørn Hannerup ikke desto mindre og smiler stort. - Vi kommer til at have enormt travlt op til den 1. Her mangler både varer, skilte og alt muligt andet. Vi har ikke tid til mange fejltagelser, men vi tror helt sikkert på, at det hele står pakket og klar til tiden, siger Lasse Rehde og gestikulerer ud i det store, tomme lokale. Diverse håndværkere piler ind og ud af døren, og selvom Lasse Rehde og Bjørn Hannerup indrømmer, at de ikke selv er de mest handy typer, så skal selv de også i sving, for at få butikken klar. I mange år har der ligget en anden foderbutik, men selvom den til sidst ikke kunne få det til at løbe rundt længere, er Lasse Rehde, den nye lejer og ejer af Foder & Fritid-butikkerne, meget fortrøstningsfuld. - Vi tror rigtig meget på vores koncept, og forretningerne i Jylland går godt. Så det kommer det forhåbentligt også til at gøre her, fortæller han. Med sig har han Bjørn Hannerup. Han står primært for marketing, men har efterhånden fået en rolle som altmuligmand. Hans job med den nye forretning bliver at få oprettet forbindelser i lokalsamfundet. - Vi vil meget gerne involvere os i området. Vi skal have samarbejder med hundeklubber, rideklubber og den slags lokale foreninger, fortæller han.

Lasse Rehde mangler stadig at ansætte en person i en fuldtidsstilling i forretningen. Foto: Kim Rune

Et nøje udvalgt sted Da Lasse Rehde igennem nogle kontakter kom til at høre om lejemålet, satte han sig til at undersøge området for at finde ud af, om det ville være en god idé at åbne butik. - Grunden ligger godt på mange måder. Her er mulighed for at parkere lige ved døren, og da mange af vores varer er ret tunge, er det alfa omega. Motorvejen ligger også tæt på, og det gør butikken let tilgængelig for mange, fortæller Lasse Rehde. De fire andre Foder & Fritid-forretninger ligger da heller ikke i de jyske gågader. Ligesom i Ringe er de placeret i udkanten af henholdsvis Horsens, Randers, Varde og Skødstrup. Den nye butik i Ringe er den første, han starter op fra bunden, men hvis succesen er der, afviser han ikke, at endnu flere butikker kan skyde op i fremtiden.

Erfaring med service Som de to unge jyder står der midt i halbygningen, tager de sig ikke ligefrem ud som lagerarbejdere. De bærer fine sko, stramme bukser og flotte frakker, og deres baggrund ligger langt fra foderbranchen. Bjørn Hannerup er uddannet i marketing på Aarhus Universitet, og Lasse Rehde har en fortid i tøjbranchen, hvor han er udlært til at stå i butik. Han overtog fire eksisterende foderbutikker for halvandet år siden, og 1. marts åbner han sin femte butik. Hemmeligheden bag sin succes tilegner han de færdigheder, han tillagde sig i tøjbutikkerne. - Den gode oplevelse er det vigtigste. Imødekommenheden og den gode service, man finder i mange tøjbutikker, har jeg prøvet at tage med ind i det her projekt. Jeg vil gerne have, at købet ikke bare er slut, når betalingen er overstået. Vi vil gerne hjælpe med at bære ud og hjælpe på andre måder, fortæller han. Lasse Rehde har valgt at kalde kæden for Foder & Fritid, da han ikke vil begrænses i, hvad han kan sælge. - Fritid er et tilpas bredt begreb til, at vi kan sælge mange forskellige ting. Vi sælger mest foder, men man kan også få gødning, haveredskaber, skadedyrsbekæmpelse og alverdens andre ting.