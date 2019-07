Åbner med alt udlejet: Korinth Outdoor Hostel klar til indvielse

Korinth: Et lille skridt for menneskeheden - et gigantisk skridt for Foreningen Korinth Kro.

Efter mere end to års arbejde og tusinde af frivillige arbejdstimer indvies annekset til Korinth Kro onsdag den 31. juli fra klokken 16 til 18.

Annekset er klar til at tage imod gæster, og dermed er Korinth Outdoor Hostel en realitet, Det skal fejres. Derfor inviteres alle frivillige, håndværkere, medlemmer af Foreningen Korinth Kro, politikere og alle andre interesserede til åbningsfejring, hvor den røde snor klippes af borgmester Hans Stavnsager.

- Vi har ventet med længsel og kolde tæer på denne dato, lige siden vi overtog nøglen til bygningerne i februar 2017, siger Anne Kyhn fra Foreningen Korinth Kro i en pressemeddelelse.

Foreningen Korinth Kro byder på grillpølser, øl/vand, kaffe og kage. Der vil desuden være musik ved Vandreklitten og åbningstaler.

Åbningen falder sammen med, at der fra fredag til søndag er stor outdoor-messe - Brahetrolleborg Game Fair - på Brahetrolleborg Slot, så Korinth Outdoor Hostel lægger ud med, at kunne hænge den røde lygte ud. Alle værelser er fuldt bookede i åbningsweekenden.

Annekset har plads til ialt 28 overnattende gæster. Værelserne har bad og toilet på gangen og tilhørende køkkenfaciliteter og opholdsrum.

Annekset er dog blot første etape i en større renoveringsplan for den gamle kro. Etape to, der indbefatter renovering af en festsal, køkkenfaciliteter og yderligere fire værelser samt renovering af facaden på hovedbygningen, er allerede finansieret og sættes i gang i løbet af sensommeren. Visionen for Korinth Outdoor Hostel er, at det skal være et moderne vandrehjem og forsamlingshus, der bliver forsynet med en række udendørs faciliteter til naturelskere, såsom cykelværksted, udendørs hængekøjehus, udekøkken, vildmarksbad og bålplads.