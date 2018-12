Åbner allerede i næste uge: Tøjbutik flytter ind i tomt strøglokale i Ringe

Ringe: Tomme butikslokaler i Ringes centrum har fyldt en hel del i den lokale debat de seneste par uger, men nu kommer der lys i ét af de tomme lokaler.

Tøjbutikken Bellissima i Kværndrup skal nemlig renoveres, og derfor rykkes hele forretningen til Ringe i tre måneder.

- Vi har behov for at få malet butikken her i Kværndrup, og det er så også en chance for at se, om mit koncept kan køre i Ringe, forklarer Henriette Pedersen, som i 11 år har drevet Bellissima med tøj til kvinder i alle aldre fra sin gård få hundrede meter sydøst for Kværndrup.

Tager Ringes kunder godt imod, bliver butikken i Ringe en permanent filial.

- Så er meningen, at jeg selv skal passe butikken i Kværndrup og så vil jeg ansætte én til butikken i Ringe, fortæller Henriette Pedersen.

Allerede i den kommende uge satser Henriette Pedersen på at kunne åbne i Ringe, og dermed kommer der efter tre år med mørke ruder lys i bygningen i Algade, hvor tøjbutikken Kana lå indtil slutningen af 2015.

Kana-butikken har længe været et åbent sår i Ringes vigtigste butiksgade, og bymægler Bjarne Dyrehauge er glad for, at butikken indtil videre kan streges over listen med tomme lokaler.

- Jeg er en meget glad bymægler i dag. Aftalen har været undervejs siden foråret, og udlejeren har også været ked af, at lokalet har stået tomt, fortæller Bjarne Dyrehauge og tilføjer:

- Så nu har udlejeren stukket hånden frem og tilbudt en fornuftig husleje i en periode på tre måneder, og så må vi se, om byen tager godt imod den nye butik, lyder det fra bymægleren.

Henriette Pedersen har som forretningsdrivende fulgt de seneste ugers debat om Ringes handelsliv og byens tomme butikker. Og opmærksomheden omkring handelslivets situation og de mange tiltag, som gennem lang tid har været i gang for at styrke Ringes centrum, har haft stor betydning for det projekt, hun nu kaster sig ud i.

- Man prøver virkelig at sætte mange ting i gang i Ringe. Det er positivt, og det er også med til at gøre, at jeg tør prøve det her. Der kommer aktivitet ved at skabe aktivitet, så det gælder om at få fyldt noget i de tomme butikker, siger Henriette Pedersen.