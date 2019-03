Åbent hus med hør og slægtsforskning

Horne: Tag med på en historisk rejse, når Horne Lands Folkemindesamling inviterer til åbent hus på Skolevej 2 søndag 17. marts kl. 10-17.

Her kan man i en særudstilling om hør følge materialets vej fra plante til beklædning, og man kan blive klogere på, hvordan man bearbejder hør, ligesom man kan se et udsnit af Folkemindesamlingens mange tekstiler, heriblandt en hørkjole fra 1800-tallet.

For slægtsforskere og andre interesserede er der mulighed for at studere kirkebøger, folketællinger og fotoalbum, og man kan få hjælp fra erfarne slægtsforskere. Man kan naturligvis også besøge de permanente udstillinger.