Åbent brev til politikerne: Mindre løn giver ikke tilfredse dagplejere

Lokaldebat: I avisen lørdag den 30. marts 2019 er en artikel i forhold til effektiviseringer/besparelser i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vi undrer os over, at politikerne ønsker at bruge dagplejernes lønkroner til effektiviseringer.

I den forbindelse undrer vi os over, at der står, at overenskomsterne skal genforhandles. Det er ikke overenskomsterne, men forhåndsaftalen, der ønskes genforhandlet. Overenskomsten forhandles af de centrale parter Kommunernes Landsforening og FOA.

Historikken i forbindelse med forhåndsaftalen er, at den er udsprunget af midler, der er afsat i forbindelse med tidligere overenskomstforhandlinger og således løn for den enkelte dagplejer, hængt op på diverse funktioner, som er beskrevet i aftalen. Samtidig er den en sammenblanding af de aftaler, der lå i de gamle kommuner. Aftalen har gentagne gange været til forhandling og er blevet tilrettet.

Vi har siddet og er i forhandlinger i forhold til aftalen. Vi er ikke enige med ledelsen og har gentagne gange spurgt ind til, om der er andre personalegrupper i Faaborg-Midtfyn Kommune, der skal gå ned i løn. Det har vi ikke fået noget entydigt svar på, andet end der skal være effektiviseringer, og der skal hentes noget på forhåndsaftalen.

Kommunen får bestemt ikke tilfredse medarbejdere ved at skære i lønnen.

Kommunen har tidligere opsagt forhåndsaftaler med FOA Sydfyn med ønske om at indgå en ny og fra vores synspunkt en ringere aftale. Sagen måtte forliges med parterne fra LO og Kommunernes Landsforening. Det skal dog siges, at på nuværende tidspunkt har kommunen ikke opsagt dagplejernes forhåndsaftale.

Det er så ærgerligt, at dialogen skal være gennem avisen, men vi ser os nødsaget til at tage til genmæle, set ud fra den artikel som blev bragt i lørdags.