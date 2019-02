Åben studiekreds om skyld og skam

Herringe: Der er åben studiekreds i Herringe konfirmandstue om emnet: I andres øjne.

Udgangspunkt for diskussionerne er de bibelske fortællinger. Denne gang er det de kristne begreber skyld og skam, der sættes i spil.

Nogen vil hævde, at skyld ikke betyder noget for moderne mennesker, men er det rigtigt? Sådan lyder det fra Kamille Nygård, sognepræst i Herringe og Gestelev sogne, som understreger, at studiekredsen er åben for alle. Den foregår i Herringe præstegård, konfirmandstuen, torsdag 7. februar kl. 19-21.

/Exp