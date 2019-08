Åben Havelåge 2019 på Faaborg Museum

Faaborg: - Kig ind i museumshaven, der ikke bare er en skøn lille grøn plet i hjertet af Faaborg, men tilmed en giftfri have, lyder det i en pressemeddelelse fra Faaborg Museum.

Museet lader nemlig havelågen stå åben lørdag og søndag - 17. og 18. august - begge dage kl. 12-16, hvor alle interesserede er velkomne til at kigge ind.

- Vi er en del af den landsdækkende event "Åben Havelåge 2019", hvor sprøjtegiftfrie haveejere viser deres have frem for at inspirere andre haveejere til at dyrke haven giftfrit.

Eventen "Åben Havelåge 2019" skal skabe mere liv i de danske haver og inspirere danskerne til at lægge giften fra sig og dermed hjælpe naturen og skåne vores grundvand.

Faaborg Museums have er lidt af en historisk oase. Den har oprindeligt tilhørt konservesfabrikant Mads Rasmussen, og den smukke nøddegang er anlagt af arkitekt Carl Petersen, der har tegnet den kendte museumsbygning, der åbnede i 1915.

En del af haven blev omdannet i forbindelse med at museet blev udvidet i 1997. I dag der det en aflukket have, med store nøddehegn, blåregn, roser og stauder. Den hyggelige have er normalt forbeholdt museets gæster og en velbevaret hemmelighed for mange, der ikke besøger museet. Den anvendes også til caféens udeservering i sommerhalvåret, og det fredede havehus, ligeledes anlagt af Mads Rasmussen, bruges til kreative aktiviteter for børn og voksne.