Åben Have på Kildegårdsvej i Årslev

Årslev: Søndag den 26. maj kl. 10-17 kan man besøge "Inges have" på Kildegårdsvej i forbindelse med "Åben have"-konceptet i Haveselskabet. Inge Leens have er på et 14.000 kvadratmeter stort område, hvor halvdelen er udlagt som egentlig have, mens den anden halvdel rummer en lille skov med stier og bålplads.

- Der er mange forskellige valnøddetræer i "skoven". Haven er opdelt i mange rum: skovhaven, frugthave, bålplads, terrasser, gammel have, forhave og legerum for børnebørn og barnlige sjæle og ikke mindst et stort sammenbygget drivhus, fortæller Inge Leen i en pressemeddelelse.

Foruden de mange forskellige "haver" er der også et stort kreativt værksted, hvor der laves naturpynt til haven af grene, blomster og andre indsamlede naturmaterialer. Her er publikum også velkommen. Der er også mulighed for at få en god havesnak denne dag.

Der opkræves en mindre entré.