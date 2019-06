683 glade tilskuere havde fundet vej til et solbeskinnet Faaborg Stadion, som blev til slagteplads for OB's superligatrup. 0-9 endte kampen, der også så dele af OB's stab og kattemaskotten Victor i kamp.

Efter 0-7 målet faldt kampens tempo. OB satte dele af trænerstaben ind, og selv maskotten Victor fik en tur i manegen. Han brugte det meste af tiden på at klappe og heppe. Kattens klovnesko, den lange hale og knurhårene gjorde ikke meget væsen af sig, men Victors tilstedeværelse var et godt billede på kampens sportslige betydning og OB's altoverskyggende dominans.

Faaborg fik pyntet lidt på målforsøgsstatistikken undervejs, og legendernes største mulighed i første halvleg stod Mads Jørgensen for efter bare seks minutter. Han fik foden på en af de mange lange bolde, Faaborg spillede med, men en god handske fra OB's keeper, sendte bolden over overliggeren.

Faaborg: 25 minutter var der spillet af første halvleg på et solrigt og velbesøgt Faaborg Stadion, da Alexander Ludwig bragte OB på 0-7. Faaborg Legends med spillende træner Åge Petersen på toppen, havde meget svært ved at vænne sig til superligaspillernes tempo. På trods af, at odenseanerne tidligere på dagen havde haft et hårdt træningspas, så var de fysisk og teknisk overlegne fra starten.

To skud på stolpen

I anden halvleg fortsatte OB's pres. Der blev dog sat en brat stopper for målene. Hele 17 minutter skulle der gå af anden halvleg, før Oliver Lund fik prikket bolden ind til 0-8. 4 minutter efter gjorde selvsamme Lund skaden værre og scorede i det 67' minut kampens sidste mål.

Faaborgs Hedegård havde i løbet af anden halvleg to brave forsøg på stolpen, men der kom aldrig hul på målscoringen for den unge mand, og derfor måtte Faaborg gå målløse fra kampen med stillingen 0-9 på tavlen.

Hattrick blev det til for OB-spilleren Mathias Greve. Han blev udskiftet til fordel for maskotten relativt kort tid inde i første halvleg, men det betød intet. OB's nummer 21 havde nemlig lavet sine tre mål efter bare 18 minutter på grønsværen. Han var alligevel imponeret over Faaborg-spillerne.

- Jeg vil sige, at de kæmpede bravt, men det er klart, der er niveauforskel, når vi træner hver dag, sagde han.

Han var utroligt glad for dagen på Faaborg Stadion. Han er ikke den store måltyv i superligaen, så det var rart for ham at få lov til at putte den i kassen efter behag.

- Her finder man glæden til fodbold igen. I superligaen er der altid store krav til, hvordan vi præsterer. Her kan vi få lov til at opleve de sjove og hyggelige ting ved at have bolden, sagde han.