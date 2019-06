78.000 samlet ind på få timer: Facebook-indsamling skaffer penge til at få Jonas hjem

På bare seks timer blev der samlet over 70.000 kroner ind til at få Jonas Legaard Sørensen hjem, så han kan blive begravet i Danmark. Bag indsamlingen stod Lisbeth Billeskov Hansen, en nær veninde til Jonas' mor, Helle Sørensen.

Gl. Stenderup: 21-årige Jonas Legaard Sørensen, der døde under en jagttur i New Zealand, havde ingen rejseforsikring, og derfor har det været en økonomisk udfordring for familien at skaffe penge til at få ham hjem, så han kan blive begravet i Faaborg.

Men nu er pengene skaffet til veje takket være den indsamling, som Lisbeth Billeskov Hansen fra Faaborg startede på Facebook onsdag eftermiddag. Hun har gennem 19 år været nær veninde til Jonas' mor, Helle Sørensen.

- Jeg oprettede gruppen lidt før klokken 15 og lukkede den igen ved 21-tiden, for da havde vi nået beløbet. Folk har været enormt gode til at støtte, og der har været både stort og småt imellem, fortæller Lisbeth.

Indsamlingsgruppen blev blandt andet delt i nogle af de jagtkredse, som kender familien. Således bidrog forfatteren og jagteksperten Freddy Wulff ved at dele indsamlingen blandt sine jagtvenner.

- Vi havde fået et overslag fra ambassaden i New Zealand, at det vil koste omkring 70.000 kroner at få Jonas hjem. Vi er endt på at have indsamlet omkring 78.000 kroner, så der er også lidt til uforudsete udgifter, fortæller Lisbeth Billeskov Hansen.

Hun vurderer, at mellem 300 og 400 har givet bidrag til indsamlingen.

Selv om indsamlingsgruppen nu er lukket, vil der fortsat være en oplysningsgruppe på Facebook ved navn Jonas Legaard Sørensen.

- Det er en lukket gruppe, men man kan anmode om at blive medlem. Her vil der for eksempel komme oplysninger om, hvornår Jonas kommer hjem, hvor og hvornår han skal begraves og så videre, fortæller Lisbeth Billeskov Hansen.

Lige nu er der 843 medlemmer i gruppen, oplyser hun.