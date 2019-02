750.000 fra Friluftsrådet: Nu er der penge til et halvt kystakademi

Realiseringen af et kystakademi ved Nakkebølle Fjord er kommet et godt skridt nærmere, efter Friluftsrådet har valgt at støtte projektet med 750.000 kroner.

Nakkebølle: Naturvejleder Ulrik Harring Boll fra Trente Mølle kan gå på efterårsferie med en god nyhed. Han har nemlig modtaget tilsagn om 750.000 kroner i støtte fra Friluftsrådet til det kystakademi, han og resten af folkene på Trente Mølle gerne vil opføre ved lejrskolen Bittenhus ned til Nakkebølle Fjord.

Kystakademiet skal blandt andet varetage uddannelse af for eksempel lærere, pædagoger, historikere, sundhedspersonale, studerende m.fl., så de bliver rustet til at bruge formidling af naturen og kysten i deres faglige virke.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at Friluftsrådet vil støtte projektet. Der er stadig et par etager til toppen, men vi har taget et godt skridt op ad stigen, siger Ulrik Harring Boll.

Projektet har et budget på 5,3 millioner kroner. Nordeafondens Kystpulje har tidligere smidt 1 million kroner i puljen, det samme har Faaborg-Midtfyn Kommune og med tilsagnet fra Friluftsrådet, er der altså nu finansieret et halvt kystakademi.

- Med pengene følger der en støtteerklæring, som siger noget om, hvordan Friluftsrådet gerne ser, vi bruger pengene. Og det flugter rigtig fint med de visioner vi har om undervisning og formidling af naturen og Øhavet, siger Ulrik Harring Boll.

Projektet indeholder foruden akademiet også et blåt støttepunkt for turister og private samt et sted for foreninger.

Ulrik Harring Boll skal nu i gang med at søge endnu flere fonde, så byggeriet kan gå i gang.

- Vi er optimistiske. Det er gået godt indtil videre. Selvfølgelig kan der komme noget, der forsinker processen. Men vi satser stadig på at kunne begynde at bygge indenfor et år.