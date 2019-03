70-årig mand anklaget for at krænke piger på 12 og fire år

Den tiltalte 70-årige har været varetægtfangslet i to måneder i sommers. Nu begynder restssagen, hvor han er anklaget for at have misbrugt to piger. Han nægter sig skyldig i alt andet end at have sendt seksuelle beskeder til den 12-årige. Arkivfoto.

Ældre midtfynsk mand i retten for at have befamlet og taget nøgenbilleder af en fireårig pige og for at have slikket en 12-årig pige på brysterne. Manden nægter anklagerne.

Midtfyn: Onsdag var en 70-årig mand fra Midtfyn i byretten i Svendborg anklaget for at krænke to mindreårige piger i form af tre forskellige lovovertrædelser. Via sin forsvarsadvokat erklærede den 70-årige sig fra starten ikke skyldig, men intensiteten stiger hurtigt i retssalen, så snart afhøringen går i gang. Anklageren stiller sine spørgsmål hurtigere og hurtigere, og den tiltalte krymper sig på sin stol. - Hvorfor skriver du hele tiden til den 12-årige pige, at hun skal slette jeres beskeder? Er det fordi, du godt ved, du er på glatis? lyder det fra anklageren. - Nej, det var ikke, råber den tiltalte i frustration og banker højt i bordet. - Det havde jeg også bedt om, hvis pigen havde været 17 år. Det er jo ildeset, når aldersforskellen er så stor. Stilheden hersker i lang tid efter. Den anklagede mand er fra Midtfyn. Han er 70 år gammel, og en nærmest uendelig lang sms-korrespondance fra juni 2018 peger efter anklagerens vurdering på, at han har haft et seksuelt forhold med en pige på 12 år. Det nægter den 70-årige sig dog skyldig i - ligesom han også nægter at have befamlet og taget billeder af en fireårig pige en nat i juni 2018.

Pjat og fjollerier Anklageren forlanger både fængsels- og bødestraf til den tiltalte, og beskyldningerne er mange denne onsdag i retten. Men det samme er forklaringerne fra den anklagede mand. - Det var jo bare pjat og fjollerier, de beskeder der. De har ingen gang i virkeligheden. Og desuden var jeg overbevist om, at hun var ældre end 15, svarer den anklagede på spørgsmålene til sms-korrespondancen. - Hvis du troede, hun var ældre end 15, hvorfor skriver du så gentagne gange, at det er forbudt, det I har gang i, spørger anklageren yderligere. - Jeg havde en aftale med hendes plejemor om, at hun skulle komme og gøre rent ved mig. Der er strengere regler, hvis det er imellem ansatte og arbejdsgivere, svarer den tiltalte. Han holder fast i, at han og den 12-årige aldrig har ført deres seksuelle sms-samtaler ud i livet, men en undersøgelse viste, at mandens dna var på begge pigens brystvorter.

Passede naboens børn Foruden krænkelsen af den 12-årige pige, er den 70-årige tiltalt for en krænkelse en nat i juni sidste år, hvor han passede naboens børn. Ifølge ham selv var det noget, han ofte gjorde. Anklageren fremviste i retten fem billeder, der er hentet fra mandens telefon. Billederne viser en sovende fireårig piges bagdel og kønsdele. På det ene billede er en ældre mands finger placeret i skridtet på pigen. - Jeg har ikke taget de billeder, slår den tiltalte fast. - Vi kan jo se på gps-koordinaterne, at billederne er taget på din adresse med din telefon - hvordan vil du forklare det, spørger anklageren yderligere. - Jeg var oppe om natten for at skifte hende. Her brugte jeg lommelygtefunktionen på min telefon. Men da jeg ikke er så god med elektronik, har jeg nok kommet til at trykke på kamerafunktionen også, lyder forklaringen. Den udlægning afviser anklageren: - Efter at have været undersøgt af politiet, er de kommet frem til, at det med den telefonmodel ikke er muligt at komme til at tage billeder, når man bruger lommelygtefunktionen. Indrøm bare, at du synes, det var lidt spændende, siger anklageren og strammer grebet. Den anklagede 70-årige puster tungt ud og svarer: - Jeg er ikke stået op midt om natten for at tage billeder af en fireårig pige. Det er jo helt urealistisk. Ifølge den 70-årige selv har han haft det hårdt, siden han er blevet anklaget. Han har blandt andet været varetægtsfængslet i to måneder. Og en depression har taget en stor del af hans hukommelse fra sidste sommer. Det er blandt andet derfor, hans forklaringer til tider ikke hænger sammen med det, han tidligere har fortalt til politiets afhøringer, forklarer han.

Ingen dom endnu Retten hæves for at holde frokostpause. Resten af dagen skal foregå for lukkede døre med videoudtalelser fra de forulempede piger. I pausen uden for retssalen kommer den tiltalte hen til avisens udsendte og bryder ud i en talestrøm: - Det er grove løjer derinde. Men jeg har tidligere været i lignende sager og klaret mig. Jeg står altid ved mine handlinger, og kommer ikke ud med jakken over hovedet. Den 70-årige taler ivrigt og er tydeligt oprevet efter mange timer i den varme stol. - Her har de jo heller ikke noget på mig. De har allerede været nødt til at frafalde én anklage om voldtægt af hende den 12-årige, så jeg tænker, det nok skal gå alt sammen. Han tager afsked og vender sig om. I næste uge genoptages sagen i byretten. Her skal flere vidner afgive deres forklaringer, og så skal den tiltalte give sin afsluttende forsvarstale.