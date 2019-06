62 ruder smadret: Omfattende hærværk mod bålhytter i populær skov ved Faaborg

Projektleder ærgrer sig over smadrede ruder i kommunens to bålhytter.

Faaborg: Et kedeligt syn mødte folkene fra Holstenshuus, da de for nylig kom forbi kommunens to bålhytter i Pipstorn Skov.

Intet mindre end 62 små plexiglasruder i de to bålhytter i Pipstorn Skov er blevet smadret af ukendte hærværksmænd, og skårene lå spredt på jorden og i bålhytterne.

- Det er så ærgerligt, at mødesteder, der er lavet for at understøtte brugen af naturen for skoler og private, der besøger skoven, bliver ødelagt. Og at vi, fremfor at bruge vores tid på at udvikle nye ting, skal bruge tid på at rydde op og penge på at få det hele repareret, siger projektleder i Faaborg-Midtfyn Kommune Alice Bjerge Rasmussen.

Hvornår hærværket præcist er sket, ligger ikke klart. Men det er formentlig sket i perioden 28. maj-29. maj.

Skaderne er endnu ikke udbedret.

- Vi har fjernet alle stumperne i hullerne, så man ikke kan skære sig. Men vi afventer plexiglaspladerne fra producenten af bålhytterne. De skal først skæres til, oplyser Alice Bjerge Rasmussen.

Det er Holstenshuus Gods, der ejer Pipstorn Skov. For et par år siden indgik kommunen en 10-årig lejeaftale, og siden er området blevet udviklet blandt andet med hjælp fra Dansk Skovforening og Øhavsmuseet.

Kommunen har etableret en sti langs veteranjernbanen, så det er blevet let at komme til området. Ski- og motionsklubben har lavet et MTB-spor, og orienteringsklubben har sat løbsposter op. Flere skoler og Det Mobile Sundhedscenter bruger området mere eller mindre fast, ligesom andre foreninger og områdets borgere benytter skoven.

Hærværket er anmeldt til Fyns Politi.